1º Encontro SER Família Habitação ocorre hoje em Cuiabá
Nesta quinta-feira (21.8), a partir das 16h, o Governo de Mato Grosso, por meio da MT Participações e Projetos (MT Par), promove o...
Nesta quinta-feira (21.8), a partir das 16h, o Governo de Mato Grosso, por meio da MT Participações e Projetos (MT Par), promove o 1º Encontro SER Família Habitação – Construindo Lares e Fortalecendo Famílias, no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o evento! Leia Mais em Momento MT:
Nesta quinta-feira (21.8), a partir das 16h, o Governo de Mato Grosso, por meio da MT Participações e Projetos (MT Par), promove o 1º Encontro SER Família Habitação – Construindo Lares e Fortalecendo Famílias, no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o evento!
Leia Mais em Momento MT: