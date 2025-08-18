1ª Exposição de Carros Antigos reúne famílias e movimenta Várzea Grande
Evento, realizado por meio parceria entre a Prefeitura e o Várzea Grande Shopping, celebrou os 10 anos do centro de compras e o mês dos Pais
Evento, realizado por meio parceria entre a Prefeitura e o Várzea Grande Shopping, celebrou os 10 anos do centro de compras e o mês dos Pais A Avenida Filinto Müller, em frente ao Várzea Grande Shopping, se transformou em um verdadeiro túnel do tempo neste domingo (17) com a realização da 1ª Exposição de Carros Antigos de Várzea Grande. O evento reuniu veículos clássicos de diversas décadas, incluindo automóveis de colecionadores, além de modelos históricos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
