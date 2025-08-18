1ª Exposição de Carros Antigos reúne famílias e movimenta Várzea Grande Evento, realizado por meio parceria entre a Prefeitura e o Várzea Grande Shopping, celebrou os 10 anos do centro de compras e o mês... Momento MT|Do R7 18/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Evento, realizado por meio parceria entre a Prefeitura e o Várzea Grande Shopping, celebrou os 10 anos do centro de compras e o mês dos Pais A Avenida Filinto Müller, em frente ao Várzea Grande Shopping, se transformou em um verdadeiro túnel do tempo neste domingo (17) com a realização da 1ª Exposição de Carros Antigos de Várzea Grande. O evento reuniu veículos clássicos de diversas décadas, incluindo automóveis de colecionadores, além de modelos históricos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Para saber mais sobre este evento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Celebração do Dia dos Pais na Cultura reúne grande público em Campo Novo do Parecis

‘Jovens Senadores’ tomam posse e defendem pauta ambiental

Wanessa Camargo homenageia Zezé no aniversário de 63 anos do cantor: ‘Orgulho’