1° Ouvidoria Day presencial do TCE-MT será nos próximos dias 20 e 21; inscreva-se O primeiro Ouvidoria Day presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) será realizado nos próximos dia 20 e 21 de março....

O primeiro Ouvidoria Day presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) será realizado nos próximos dia 20 e 21 de março. Com uma vasta programação voltada especialmente a ouvidores e controladores internos do Estado e dos municípios, o encontro terá início às 8h, no auditório da Escola Superior Contas. Clique aqui para se inscrever.

