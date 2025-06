1º Prêmio Internacional Dança Mato Grosso ocorre neste fim de semana em Cuiabá

Momento MT |Do R7

O 1º Prêmio Internacional Dança Mato Grosso, que terá uma competição que premiará os vencedores com bolsas de estudo e até R$ 10 mil em dinheiro, ocorre neste sábado e domingo (14 e 15.6) no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá. Realizado pelo Malosá Studio de Dança de São Paulo e pela Companhia das Artes e Associados (Cidarta), o evento conta com apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). A edição terá a participação de bailarinos de São Paulo e de 11 municípios de Mato Grosso.

