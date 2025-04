1ª Taça Cuiabá de Voleibol tem a participação de mais de 400 atletas

O cenário esportivo de Cuiabá foi palco de intensa movimentação com a realização da 1ª Taça Cuiabá de Voleibol, que reuniu mais de 400 atletas, com idades entre 15 e 25 anos. A competição contou com equipes de diversas regiões do país, além de um time da Bolívia, consolidando o evento como um marco para o esporte na capital mato-grossense.

