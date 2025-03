1º Turistando Coffee discute a evolução do turismo em Sorriso No dia 25 de março, às 8h, o auditório Farroupilha, localizado no Centro de Eventos Ari José Riedi, será palco do 1º Turistando Coffee...

No dia 25 de março, às 8h, o auditório Farroupilha, localizado no Centro de Eventos Ari José Riedi, será palco do 1º Turistando Coffee, um encontro voltado para empresários do setor turístico de Sorriso. O evento, que traz o tema “Evolução do Turismo em Sorriso”, tem como objetivo fortalecer a rede turística local e explorar o potencial dos pontos turísticos da região.

