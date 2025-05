1ª Volta do Aeroporto integra a programação de aniversário Na semana de aniversário dos 158 anos de emancipação político-administrativa de Várzea Grande, a cidade vai ganhar um evento inédito... Momento MT|Do R7 09/05/2025 - 18h47 (Atualizado em 09/05/2025 - 18h47 ) twitter

Na semana de aniversário dos 158 anos de emancipação político-administrativa de Várzea Grande, a cidade vai ganhar um evento inédito, que une solidariedade, saúde e diversão: a 1ª Volta do Aeroporto – "Sangue para quem precisa e Alimento para quem tem fome". A ação será realizada no sábado, 18 de maio, às 7h da manhã, com largada em frente ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon. Não perca a chance de participar desse evento que promete unir a comunidade em prol de uma causa nobre!

