11ª Conferência de Assistência Social discute cinco eixos temáticos para atendimento ao SUAS “As conferências são espaços onde temos a oportunidade de reunir o governo municipal e a sociedade civil e debater sobre assistência... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“As conferências são espaços onde temos a oportunidade de reunir o governo municipal e a sociedade civil e debater sobre assistência social, mostrar o que nós já temos no nosso município e o que nós ainda precisamos para avançar”, ressaltou a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Janice Ribeiro, na abertura da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, realizada nesta quinta-feira (05). A conferência contou com a participação de 160 pessoas entre usuários da Assistência Social, profissionais da área e instituições, com objetivo de fortalecer a participação na construção do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Para mais detalhes sobre as propostas e discussões que moldarão o futuro da assistência social, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF prende mulher com cocaína escondida em mala com fundo falso destinada ao Marrocos

Governo de MT publica mais 157 nomeações no concurso público da Saúde

Queda de poste interrompe fornecimento de energia na estação de captação