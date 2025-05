11ª Conferência Municipal de Assistência Social será realizada pela Prefeitura no dia 5 de junho A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, realizará a 11ª Conferência Municipal...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, realizará a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social no dia 05 de junho. O evento ocorrerá no Auditório dos Pioneiros, localizado no Paço Municipal, a partir das 7h, com credenciamento e café da manhã de boas-vindas.

