11 Projetos Aprovados e Moção de Aplausos na 6ª Sessão Ordinária Na manhã desta segunda-feira (17), durante a 6ª sessão ordinária de 2025, foram aprovados 11 projetos e uma moção de aplausos. Entre... Momento MT|Do R7 17/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h06 )

Na manhã desta segunda-feira (17), durante a 6ª sessão ordinária de 2025, foram aprovados 11 projetos e uma moção de aplausos. Entre os destaques, está a aprovação do protocolo “Não é Não”, que visa proteger mulheres em ambientes de entretenimento. Além disso, foram aprovados dois projetos que autorizam repasses de R$900 mil para entidades locais. A vice-presidente da Câmara, Nadir Santana, iniciou a sessão destacando o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e parabenizou a Escola São Cristóvão por alcançar a nota 7,5 nos anos iniciais, um feito considerado de difícil conquista. Ela também ressaltou a importância de evitar a disseminação de “fake news” sobre a educação. Para mais detalhes sobre os projetos e as homenagens, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto obriga distribuidora de energia elétrica a alertar sobre consumo atípico

