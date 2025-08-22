114 anos de Japão no Brasil
Japão e Brasil têm, no dia 18 de junho (sábado), motivos em comum para celebrarem. A data marca o Dia da Imigração Japonesa no Brasil e se tornou um elo entre as nações. Foi em 18 de junho de 1908 – há 114 anos – que o Brasil começou a receber imigrantes japoneses para trabalharem nas lavouras de café, no estado de São Paulo.
