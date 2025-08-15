13º Capacita UPA reforça protocolos e segurança em transfusões de sangue O 13º Capacita UPA, realizado nos dias 13 e 14 de agosto, no Auditório do CEMFOR, reuniu mais de 50 profissionais de saúde do Município... Momento MT|Do R7 15/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h58 ) twitter

O 13º Capacita UPA, realizado nos dias 13 e 14 de agosto, no Auditório do CEMFOR, reuniu mais de 50 profissionais de saúde do Município, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade de Pronto Atendimento Sara Akemi Ichicava, teve como foco a “Transfusão Segura: hemocomponentes e boas práticas”. A programação foi pensada para reforçar o compromisso com a atualização e a qualificação contínua das equipes além de aprofundar o conhecimento dos participantes sobre os procedimentos, as melhores práticas relacionadas à transfusão de hemocomponentes e a importância do rigor nos protocolos, garantindo a segurança do paciente e a eficácia do tratamento. Saiba mais sobre como a capacitação está transformando a segurança nas transfusões de sangue, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova projeto sobre inclusão de alimentos sem glúten e sem lactose na merenda escolar

