13ª ExpoIpiranga movimenta Ipiranga do Norte com rodeio em cutiano, montarias em touros e programação gratuita
A 13ª ExpoIpiranga Rodeio Show movimentou Ipiranga do Norte entre os dias 14 e 16 de agosto de 2025, com entrada gratuita e uma programação...
A 13ª ExpoIpiranga Rodeio Show movimentou Ipiranga do Norte entre os dias 14 e 16 de agosto de 2025, com entrada gratuita e uma programação que combina tradição, esporte e entretenimento popular no Parque de Exposições do município. De acordo com a prefeitura, a grade deste ano valoriza duas modalidades centrais do circuito: o rodeio em cutiano — patrimônio cultural do rodeio nacional — e as montarias em touros, compondo o coração esportivo do evento.
A 13ª ExpoIpiranga Rodeio Show movimentou Ipiranga do Norte entre os dias 14 e 16 de agosto de 2025, com entrada gratuita e uma programação que combina tradição, esporte e entretenimento popular no Parque de Exposições do município. De acordo com a prefeitura, a grade deste ano valoriza duas modalidades centrais do circuito: o rodeio em cutiano — patrimônio cultural do rodeio nacional — e as montarias em touros, compondo o coração esportivo do evento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa grande festa!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa grande festa!
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: