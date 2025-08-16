Logo R7.com
13ª ExpoIpiranga movimenta Ipiranga do Norte com rodeio em cutiano, montarias em touros e programação gratuita

A 13ª ExpoIpiranga Rodeio Show movimentou Ipiranga do Norte entre os dias 14 e 16 de agosto de 2025, com entrada gratuita e uma programação...

A 13ª ExpoIpiranga Rodeio Show movimentou Ipiranga do Norte entre os dias 14 e 16 de agosto de 2025, com entrada gratuita e uma programação que combina tradição, esporte e entretenimento popular no Parque de Exposições do município. De acordo com a prefeitura, a grade deste ano valoriza duas modalidades centrais do circuito: o rodeio em cutiano — patrimônio cultural do rodeio nacional — e as montarias em touros, compondo o coração esportivo do evento.

