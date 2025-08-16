13ª ExpoIpiranga movimenta Ipiranga do Norte com rodeio em cutiano, montarias em touros e programação gratuita A 13ª ExpoIpiranga Rodeio Show movimentou Ipiranga do Norte entre os dias 14 e 16 de agosto de 2025, com entrada gratuita e uma programação... Momento MT|Do R7 16/08/2025 - 14h57 (Atualizado em 16/08/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A 13ª ExpoIpiranga Rodeio Show movimentou Ipiranga do Norte entre os dias 14 e 16 de agosto de 2025, com entrada gratuita e uma programação que combina tradição, esporte e entretenimento popular no Parque de Exposições do município. De acordo com a prefeitura, a grade deste ano valoriza duas modalidades centrais do circuito: o rodeio em cutiano — patrimônio cultural do rodeio nacional — e as montarias em touros, compondo o coração esportivo do evento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa grande festa!

Leia Mais em Momento MT:

Sema autoriza hidrelétrica a reduzir volume do reservatório

Pesquisadores de Mato Grosso buscam eliminar Salmonella em peixes nativos

Três adolescentes são conduzidas à delegacia por falsa comunicação de crime