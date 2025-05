137 alunos do Programa Mais MT Muxirum recebem material escolar Na segunda-feira (12.05), alunos do Programa Mais MT Muxirum receberam material escolar completo para o início das aulas do programa...

Na segunda-feira (12.05), alunos do Programa Mais MT Muxirum receberam material escolar completo para o início das aulas do programa no município. A entrega representa um incentivo para os estudantes e reforça o compromisso com a educação de jovens, adultos e idosos que ainda não tiveram acesso à alfabetização.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: