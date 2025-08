15ª Conferência Municipal de Saúde encerra com propostas para políticas públicas A 15ª Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá chegou ao fim nesta sexta-feira (1º), após três dias de intensos debates e construção... Momento MT|Do R7 02/08/2025 - 11h40 (Atualizado em 02/08/2025 - 11h40 ) twitter

A 15ª Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá chegou ao fim nesta sexta-feira (1º), após três dias de intensos debates e construção coletiva. Realizada no Hotel Fazenda Mato Grosso entre os dias 30 de julho e 1º de agosto, a conferência reuniu representantes da sociedade civil, profissionais da saúde, conselheiros e gestores públicos. O objetivo central foi discutir e apresentar propostas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital, com foco na construção do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), instrumentos que irão nortear as ações e os investimentos em saúde nos próximos quatro anos (2025–2028). Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as propostas discutidas! Leia Mais em Momento MT: Seaf abre licitação para serviço de transferência de embriões bovinos voltados à agricultura familiar

