17º Festival de Pesca Esportiva de Sorriso terá início nesta sexta-feira O evento segue no sábado e domingo com modalidades como pesca embarcada e pesca em caiaque O 17º Festival de Pesca Esportiva Zé Aragão...

O evento segue no sábado e domingo com modalidades como pesca embarcada e pesca em caiaque

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste grande evento!

Leia Mais em Momento MT: