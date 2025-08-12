Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

17º Festival de Pesca Esportiva de Sorriso terá início nesta sexta-feira

O evento segue no sábado e domingo com modalidades como pesca embarcada e pesca em caiaque O 17º Festival de Pesca Esportiva Zé Aragão...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O evento segue no sábado e domingo com modalidades como pesca embarcada e pesca em caiaque

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste grande evento!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.