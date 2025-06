2ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres será realizada em Lucas do Rio Verde O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e a Secretaria de Assistência Social e Habitação, com o apoio da Câmara dos Dirigentes...

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e a Secretaria de Assistência Social e Habitação, com o apoio da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Lucas do Rio Verde, realizarão a 2ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. O encontro será um momento especial para ouvir, trocar experiências e, principalmente, pensar juntas em caminhos para fortalecer os direitos das mulheres e promover a igualdade de gênero no município.

