2º Encontro de Ouvidoria destaca transparência e desenvolvimento no setor público No dia 2 de abril, acontecerá o 2º Encontro de Ouvidoria e Transparência do Poder Executivo Estadual, um evento dedicado a discutir... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No dia 2 de abril, acontecerá o 2º Encontro de Ouvidoria e Transparência do Poder Executivo Estadual, um evento dedicado a discutir as melhores práticas e inovações em transparência pública e ouvidoria. O objetivo é promover a troca de experiências, aprimorar as estratégias de controle social e entregar os primeiros selos de Avaliação de Ouvidoria e Transparência MT, reconhecendo as melhores práticas no estado.

Não perca a chance de se aprofundar nesse tema crucial! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

PF prende mulher com 12 kg de skunk na ponte aérea Manaus-Campinas

Vereadoras de Rondonópolis solicitam implantação da Casa da Mulher Brasileira no município

Capacitação fortalece fiscalização dos RPPSs no TCE-MT