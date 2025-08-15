2ª Etapa da Liga Nacional de Futevôlei 2025 ocorre nesta sexta-feira (15) O Parque Novo Mato Grosso recebe a 2ª Etapa da Liga Nacional de Futevôlei 2025 nesta sexta-feira (15.8), a partir das 15 h. O evento...

O Parque Novo Mato Grosso recebe a 2ª Etapa da Liga Nacional de Futevôlei 2025 nesta sexta-feira (15.8), a partir das 15 h. O evento, que conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), terá a presença de 12 clubes brasileiros e de famosos ex-jogadores do futebol.

