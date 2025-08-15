2ª Etapa da Liga Nacional de Futevôlei 2025 ocorre nesta sexta-feira (15)
O Parque Novo Mato Grosso recebe a 2ª Etapa da Liga Nacional de Futevôlei 2025 nesta sexta-feira (15.8), a partir das 15 h. O evento...
O Parque Novo Mato Grosso recebe a 2ª Etapa da Liga Nacional de Futevôlei 2025 nesta sexta-feira (15.8), a partir das 15 h. O evento, que conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), terá a presença de 12 clubes brasileiros e de famosos ex-jogadores do futebol. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este emocionante evento! Leia Mais em Momento MT:
O Parque Novo Mato Grosso recebe a 2ª Etapa da Liga Nacional de Futevôlei 2025 nesta sexta-feira (15.8), a partir das 15 h. O evento, que conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), terá a presença de 12 clubes brasileiros e de famosos ex-jogadores do futebol.
Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este emocionante evento!
Leia Mais em Momento MT: