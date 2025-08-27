2ª Etapa Nacional de Parabadminton foi aberta oficialmente nesta terça-feira (26)
A abertura oficial da 2ª Etapa Nacional de Parabadminton ocorreu na terça-feira (26.8), no Aecim Tocantis, em Cuiabá. A celebração teve a presença do Secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), David Moura e do Secretário Adjunto de Esporte, Beto Corrêa.
