2º plantão do Junho da Vacinação registra queda na adesão com 68 doses aplicadas

O segundo plantão especial do Junho da Vacinação contra a Gripe, realizado neste sábado (21), nos PSFs Centro Norte, Fraternidade, Nova Aliança e Jardim Amazônia, resultou em apenas 68 doses aplicadas. Apesar dos esforços, os números demonstram uma redução preocupante de 71% na procura, comparado ao primeiro sábado da ação, em que foram aplicadas 235 doses. A campanha contra a gripe (influenza) segue acontecendo em todas as unidades de saúde do Município para os grupos prioritários, como crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, idosos, pessoas com comorbidades, professores, entre outros grupos.

