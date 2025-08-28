2º Seminário de Educação Especial discute inclusão em Campo Novo do Parecis Está acontecendo nos dias 27 e 28 de agosto de 2025, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o 2º Seminário de Educação Especial...

Está acontecendo nos dias 27 e 28 de agosto de 2025, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o 2º Seminário de Educação Especial do Município, promovido pelo CENAM em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Com o tema “Inclusão em Foco”, o seminário reúne profissionais especializados, gestores, professores e comunidade escolar para debater novos caminhos e possibilidades para a educação inclusiva, fortalecendo o papel da família, da escola e das terapias como pilares essenciais para o sucesso dos estudantes.

