2º Turistando Coffee reúne empresários do setor de turismo para tratar do mapa turístico de Sorriso O encontro acontece toda última terça-feira do mês e reúne empresários para discutir estratégias e fortalecer a atividade turística...

Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 14h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 14h40 ) twitter

