20 anos da ocupação do Palácio Filinto Müller: a luta dos vereadores de Cuiabá por uma sede própria
Momento MT|Do R7
05/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h39 )

No dia 19 de agosto de 2005, em entrevista ao jornal A Gazeta, o senhor Edgar Curvo, já aos 86 anos de idade, afirmou que o episódio ocorrido no dia anterior era o exercício de um direito claro e evidente dos vereadores de Cuiabá. Ele referia-se ao movimento dos vereadores na ocupação do Palácio Filinto Müller, ex-sede da Assembleia Legislativa. Curvo, que foi servidor, vereador e presidente da Câmara Municipal de Cuiabá (1962-1963), entendia que a lei de doação da praça Moreira Cabral para o Estado, do ano de 1966 (Lei nº 879/66), para a construção da sede da Assembleia Legislativa, perdera a sua finalidade com a transferência dos deputados estaduais para o Centro Político Administrativo. Para ele, a área doada deveria ser revertida, junto com os seus benefícios (o prédio), para o município de Cuiabá, em especial para a Câmara Municipal. Saiba mais sobre essa importante luta e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Unemat oferece 65 vagas gratuitas em mestrados e doutorados

