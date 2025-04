200 agentes públicos participam do 2º workshop de Aperfeiçoamento das Ações de Fiscalização Ambiental A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) está realizando o 2º Workshop de Aperfeiçoamento das Ações de Fiscalização Ambiental... Momento MT|Do R7 02/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 02/04/2025 - 21h06 ) twitter

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) está realizando o 2º Workshop de Aperfeiçoamento das Ações de Fiscalização Ambiental para 200 servidores estaduais. Participam do evento agentes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) e da Sema, tanto da sede como das Diretorias de Unidades Desconcentradas (DUDs).

Saiba mais sobre como o Governo de Mato Grosso está aprimorando as ações de fiscalização ambiental consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

