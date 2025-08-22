22 de agosto – Dia do Folclore Brasileiro
O termo folclore foi criado pelo britânico Willian John Thoms em 1846, unindo as palavras “folk” e “lore”, significando assim o “saber...
O termo folclore foi criado pelo britânico Willian John Thoms em 1846, unindo as palavras “folk” e “lore”, significando assim o “saber tradicional de um povo”. Dentre os elementos do folclore estão principalmente as lendas. Elas nascem geralmente em singulares períodos históricos e tem alguns objetivos, em especial, na infância, quando servem para ilustrar o imaginário delas. Caracterizam-se pela transmissão via oralidade e não têm compromisso com o saber científico. Na região de Cuiabá há diversas lendas que fazem parte do seu folclore, dentre elas, há o do Minhocão do Pari. Diz o saber popular que ele vive nos barrancos do rio Cuiabá. Quando tem fome ou raiva, surge com a sua enorme cabeça e apavora as pessoas. O propósito da lenda seria alertar as crianças quanto aos perigos das águas e preservar o rio Cuiabá. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre as lendas que fazem parte do folclore brasileiro! Leia Mais em Momento MT:
O termo folclore foi criado pelo britânico Willian John Thoms em 1846, unindo as palavras “folk” e “lore”, significando assim o “saber tradicional de um povo”. Dentre os elementos do folclore estão principalmente as lendas. Elas nascem geralmente em singulares períodos históricos e tem alguns objetivos, em especial, na infância, quando servem para ilustrar o imaginário delas. Caracterizam-se pela transmissão via oralidade e não têm compromisso com o saber científico. Na região de Cuiabá há diversas lendas que fazem parte do seu folclore, dentre elas, há o do Minhocão do Pari. Diz o saber popular que ele vive nos barrancos do rio Cuiabá. Quando tem fome ou raiva, surge com a sua enorme cabeça e apavora as pessoas. O propósito da lenda seria alertar as crianças quanto aos perigos das águas e preservar o rio Cuiabá.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre as lendas que fazem parte do folclore brasileiro!
Leia Mais em Momento MT: