271 militares participam de concurso para ingresso no Quadro de Oficiais Complementares da PM A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, neste domingo (3.8), as provas escritas do processo seletivo para ingresso de policiais...

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, neste domingo (3.8), as provas escritas do processo seletivo para ingresso de policiais militares no Quadro de Oficiais Complementares (QOC) da corporação. As provas foram realizadas na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e reuniu 271 candidatos. Estão previstas 40 vagas para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), formado por subtenentes e primeiros-sargentos da PM. Destas vagas, 20 foram previstas por meio das provas escritas para avaliação de mérito intelectual, realizadas neste domingo (3).

Saiba mais sobre este importante processo seletivo e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: