3º Encontro das Cooperativas Escolares contou com a participação de 5 escolas da rede pública municipal

O 3º Encontro Geração Coop (Encontro Estadual de Cooperativas Escolares), aconteceu ao longo desta terça-feira (20), na Sede administrativa da Sicredi Ouro Verde MT, reunindo mais de 100 alunos que integram as cooperativas escolares. O programa é desenvolvido em escolas municipais, por meio da Prefeitura de Lucas do Rio Verde em parceria com a cooperativa.

