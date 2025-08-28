3.º encontro estadual de coordenadores municipais reúne experiências da Defesa Civil Entre os dias 1º e 5 de setembro, o coordenador de Proteção e Defesa Civil (Compdec), sargento BM da reserva Alberto dos Santos, participará...

Entre os dias 1º e 5 de setembro, o coordenador de Proteção e Defesa Civil (Compdec), sargento BM da reserva Alberto dos Santos, participará do 3.º Encontro de Coordenadores Municipais de Proteção e Defesa Civil, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. O evento, frisa Alberto, tem como objetivo capacitar coordenadores e agentes municipais para atuarem de forma eficiente na gestão de riscos e no gerenciamento de desastres.

