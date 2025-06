3ª fase da operação do Cira avança contra sonegação no campo em MT O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Mato Grosso (Cira-MT) deflagrou, nesta quinta-feira (26), a terceira fase da... Momento MT|Do R7 26/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 26/06/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Mato Grosso (Cira-MT) deflagrou, nesta quinta-feira (26), a terceira fase da Operação Ultimatum, com o objetivo de intensificar o combate à sonegação fiscal por parte de produtores rurais que ainda adotam práticas irregulares perante o fisco estadual. Mais do que uma continuidade, esta nova etapa reafirma o compromisso dos órgãos que integram o Cira com a justiça fiscal, a legalidade e a responsabilidade tributária.A operação é mais um desdobramento da Operação Fake Paper, que revelou a existência de uma organização criminosa estruturada para fraudar o fisco estadual. O esquema envolvia a criação de empresas de fachada, a emissão de documentos fiscais inidôneos e a simulação de operações comerciais interestaduais com produtos agrícolas, tudo com o objetivo de sonegar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).Nas duas fases anteriores da operação, o Cira-MT garantiu o retorno de mais de R$ 30 milhões aos cofres públicos em tributos sonegados, um valor expressivo que evidencia o impacto concreto e positivo da investigação fiscal para a sociedade mato-grossense. Para mais detalhes sobre essa importante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Com a chegada do frio, CREAS intensifica entrega de cobertores às pessoas em situação de rua

Unidades do Caps de Lucas do Rio Verde participam de encontro regional em Nova Mutum

Comissão aprova sindicância patrimonial de autoridade pelo TCU por sorteio