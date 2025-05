3º Turistando Coffee discute como transformar o turismo em fonte de renda em Sorriso A participação é gratuita Transformar ideias em negócios lucrativos no setor do turismo é o foco do 3º Turistando Coffee, que acontece... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 15h57 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h57 ) twitter

A participação é gratuita Transformar ideias em negócios lucrativos no setor do turismo é o foco do 3º Turistando Coffee, que acontece na terça-feira (27), no auditório Farroupilha do Centro de Eventos Ari José Riedi, em Sorriso. O encontro abordará o tema “Como fazer dinheiro com o Turismo – cases reais em Sorriso”. Realizado sempre na última terça-feira de cada mês, o Turistando Coffee é um espaço de networking e interação entre empresários, agentes de viagem, gestores públicos e demais interessados no desenvolvimento do turismo da região. Durante o evento, serão apresentados casos de sucesso de empreendedores locais que transformaram recursos e atrativos da região em oportunidades lucrativas. Segundo o secretário adjunto de Turismo, Nelson Eduardo Pereira, o Turistando Coffee é uma oportunidade para que os profissionais do setor se atualizem, compartilhem conhecimentos e identifiquem novas possibilidades de negócios. A participação no Turistando Coffee é gratuita e as inscrições devem ser feitas através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfav83ornCVz-ckreWIyGkMBKLgAnqCsCIu0KiSvx3KyathbA/viewform



