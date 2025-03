31 municípios com melhores coberturas vacinais recebem R$ 6,4 milhões em prêmios O Governo de Mato Grosso premiou, nesta quinta-feira (20.3), 31 municípios que obtiveram os melhores desempenhos de vacinação na quarta... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h26 ) twitter

O Governo de Mato Grosso premiou, nesta quinta-feira (20.3), 31 municípios que obtiveram os melhores desempenhos de vacinação na quarta etapa do programa Imuniza Mais MT. No total, foram repassados R$ 6,4 milhões aos municípios premiados, que também foram condecorados com os títulos do selo bronze, prata, ouro ou diamante.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e saber mais sobre os municípios premiados!

