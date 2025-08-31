Logo R7.com
35 profissionais da educação recebem certificado de formação em Libras

Em uma cerimônia realizada na tarde de sábado (30), no Auditório dos Pioneiros, no Paço Municipal, 35 profissionais da educação – entre...

Momento MT|Do R7

Em uma cerimônia realizada na tarde de sábado (30), no Auditório dos Pioneiros, no Paço Municipal, 35 profissionais da educação – entre técnicos administrativos educacionais e professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) receberam o Certificado de Formação em Libras – Comunicação Básica.

