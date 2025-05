4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa finaliza com aprovação de 24 propostas A 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada nesta terça-feira (20), no Paço Municipal, aprovou 24 propostas...

A 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada nesta terça-feira (20), no Paço Municipal, aprovou 24 propostas e elegeu dois delegados para representar Lucas do Rio Verde na etapa estadual, prevista para agosto. O evento foi promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi), com apoio da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, e reuniu cerca de 141 pessoas.

