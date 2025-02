4ª Copa Verão de Futsal começa dia 10 de março em Sorriso

A 4ª Copa Verão de Futsal, organizada pela Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, terá início no dia 10 de março, no Ginásio Domingão, com a participação de até 64 equipes, sendo 32 masculinas e 32 femininas. As inscrições podem ser feitas na secretaria até o próximo dia 28.

