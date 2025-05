4ª Festa do Milho, no próximo fim de semana, terá Tenda de Vacinação A Secretaria Municipal de Saúde também estará presente na 4ª edição da Festa do Milho, com a equipe de vacinação. A tenda funcionará...

A Secretaria Municipal de Saúde também estará presente na 4ª edição da Festa do Milho, com a equipe de vacinação. A tenda funcionará nos dois dias de festa, sábado e domingo (10 e 11/05), das 18h às 21h30. Serão ofertadas as doses contra a gripe e Covid-19, disponível para os grupos prioritários e todas as vacinas do calendário nacional. A Festa do Milho será realizada na rotatória da Prefeitura de Lucas do Rio Verde.

