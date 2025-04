Momento MT |Do R7

4ª Festa do Milho: Prefeitura divulga retificação no edital de comercialização de alimentos e bebidas A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, torna pública a Retificação nº 01...

A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, torna pública a Retificação nº 01 e nº 02 do Edital de Seleção nº 001/2025, referente à seleção de participantes para a Comercialização de Alimentos para a 4ª Festa do Milho.

