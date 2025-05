4ª Festa do Milho reúne milhares de luverdenses e celebra tradição, sabor e força econômica da cultura do milho A 4ª edição da Festa do Milho, promovida pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde neste fim de semana, foi um sucesso de público e programação... Momento MT|Do R7 12/05/2025 - 13h08 (Atualizado em 12/05/2025 - 13h08 ) twitter

Momento MT

A 4ª edição da Festa do Milho, promovida pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde neste fim de semana, foi um sucesso de público e programação. Milhares de luverdenses prestigiaram o evento, que já se consolida como uma das principais celebrações culturais e gastronômicas do município. Realizada na rotatória da Prefeitura, a festa teve como grande destaque a culinária à base de milho, produto que representa a segunda maior força econômica de Lucas do Rio Verde e carrega consigo uma forte ligação com o desenvolvimento local.

Para saber mais sobre essa celebração que valoriza a cultura e a gastronomia local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

