4º Jogos dos Estudantes Militares reúnem mais de mil participantes a partir desta sexta-feira (22)

O Governo de Mato Grosso realiza, em Lucas do Rio Verde, a quarta edição dos Jogos dos Estudantes Militares da Rede Estadual de Ensino. A abertura oficial será nesta sexta-feira (22.8), às 19h, no Centro de Eventos Roberto Munaretto. No entanto, as atividades com as equipes das Escolas Militares Tiradentes e Dom Pedro II terão início ainda pela manhã, com um congresso técnico e sorteio da ordem de avaliação.

