4 novos delegados reforçam segurança em Lucas do Rio Verde; Município se prepara para a chegada da DERF

Lucas do Rio Verde deu mais um passo importante no fortalecimento da segurança pública. Nesta segunda-feira (28), o prefeito Miguel Vaz recebeu os quatro novos delegados da Polícia Judiciária Civil (PJC), que passam a integrar a força policial do município. O reforço chega em um momento estratégico, em preparação para a instalação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), que funcionará em breve no município, como também reforça a meta da gestão de posicionar Lucas como referência em segurança pública no estado e no Centro-Oeste nos próximos anos.

