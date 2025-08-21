40% do alto escalão da Prefeitura de Cuiabá é ocupado por mulheres A gestão do prefeito Abilio Brunini tem se destacado pela representatividade feminina em cargos estratégicos. Em 2025, 40% do alto...

A gestão do prefeito Abilio Brunini tem se destacado pela representatividade feminina em cargos estratégicos. Em 2025, 40% do alto escalão da Prefeitura de Cuiabá é composto por mulheres, incluindo nove secretarias e a vice-prefeitura, ocupada pela coronel Vânia Rosa. Entre as titulares estão a secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, Hélida Vilela de Oliveira; a secretária de Comunicação, Ana Karla Costa; a secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Michelle Dreher; a secretária da Mulher, Hadassah Suzannah; a secretária de Ordem Pública, delegada Juliana Chiquito Palhares; a secretária de Saúde, enfermeira Daniella Carmona; e a secretária de Segurança Pública, Francyanne Siqueira Chaves Lacerva.

Saiba mais sobre essa importante mudança na gestão de Cuiabá consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

