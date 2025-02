Momento MT |Do R7

5ª Operação Lei Seca reforça segurança e conscientização no trânsito em Sorriso

A Prefeitura de Sorriso realizou, na noite de quinta-feira (6), a 5ª edição da Operação Lei Seca, com o objetivo de coibir a combinação de álcool e direção. A ação ocorreu na Avenida Ademar Raiter, no Centro Sul, e contou com a participação de diversas forças de segurança.

