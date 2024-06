54ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão começa neste sábado

Começa neste sábado (29), em São Paulo, a 54ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Reconhecido como o maior evento de música clássica da América Latina, o festival será realizado em três espaços em Campos do Jordão e dois na capital, com apresentações na Sala São Paulo e no Instituto Mackenzie.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.