6ª Conferência Municipal das Cidades finaliza com 7 propostas aprovadas A 6ª Conferência Municipal das Cidades, realizada nesta quinta-feira (26), no Paço Municipal, aprovou 7 propostas e elegeu 11 delegados... Momento MT|Do R7 27/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A 6ª Conferência Municipal das Cidades, realizada nesta quinta-feira (26), no Paço Municipal, aprovou 7 propostas e elegeu 11 delegados para representar o município na etapa estadual, prevista para agosto. O evento foi promovido pelo Conselho Municipal da Cidade, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade de Lucas do Rio Verde. Participaram da conferência o prefeito Miguel Vaz, a primeira-dama e secretária de Assistência Social e Habitação, Janice Ribeiro, o vice-presidente do Conselho Municipal da Cidade, Alexandre Orbolato e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, Welligton Souto. O evento também contou com a participação de autoridades e representantes de movimentos sociais, setor empresarial e acadêmico. A abertura foi marcada pela apresentação cultural dos alunos da Oficina de Violão, da Secretaria de Cultura e Turismo.

Para mais detalhes sobre as propostas e a importância da conferência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Salário de junho dos servidores de Rondonópolis já está na conta

Copa Interbairros entra na reta decisiva quatro jogos definem os semifinalistas

CDH debaterá efetividade do PNDH-3