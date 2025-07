6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa promove diálogo sobre equidade e participação em Diamantino No dia 30 de junho, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos... Momento MT|Do R7 02/07/2025 - 16h37 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h37 ) twitter

No dia 30 de junho, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, realizou a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O encontro aconteceu na sede da Diretoria Regional de Educação (DRE) e reuniu representantes da sociedade civil e do governo, profissionais da área e pessoas idosas para discutir políticas públicas que garantam os direitos, o bem-estar e a valorização dessa importante parcela da população. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como a conferência está moldando o futuro das políticas públicas para a população idosa. Leia Mais em Momento MT: CCJR da Câmara de Cuiabá delibera sobre 14 proposições: 12 tiveram parecer favorável

