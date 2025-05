6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será no dia 20 de maio A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, convida toda a população luverdense...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, convida toda a população luverdense para participar da 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que acontecerá no dia 20 de maio de 2025, das 7h até as 17h, no Auditório dos Pioneiros.

