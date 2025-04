6ª Corrida do Legislativo da Câmara de Cuiabá tem mais de 400 atletas PCDs e idosos 13/04/2025 6ª Corrida do Legislativo da Câmara de Cuiabá tem mais de 400 atletas PCDs e idosos SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Além da garoa, a 6ª edição da Corrida do Legislativo ficou marcada pela acessibilidade e inclusão. Mais de 400 atletas, entre pessoas com deficiência (PCDs) e idosos, participaram do evento. O percurso de 7,5 km, com largada em frente à Câmara de Cuiabá, não foi desafio para esses exemplos de superação. A corrida ocorreu na manhã deste domingo (13).

