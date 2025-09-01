7 de setembro: 203 anos da independência do Brasil Após passar mais de três séculos como colônia de exploração, sob o domínio econômico e político de Portugal, o Brasil proclamou a sua... Momento MT|Do R7 01/09/2025 - 16h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após passar mais de três séculos como colônia de exploração, sob o domínio econômico e político de Portugal, o Brasil proclamou a sua independência no dia 7 de setembro de 1822. Muito embora o poder permanecesse nas mãos de um cidadão português, herdeiro do trono de Portugal, o gesto do príncipe regente Pedro de Alcântara (futuro D. Pedro I), este foi um marco determinante de ruptura. Havia um movimento em Portugal, após a Revolução Liberal do Porto (1820),para que iniciasse um processo de recolonização do Brasil, de maneira branda e participativa, mas verdadeira, legal e oficial. Muito embora entendamos que esse episódio atendeu ao interesse da família real e das elites brasileiras, bem diferente dos processos verdadeiramente emancipatórios e populares ocorridos nascolônias espanholas da América, a independência brasileira foi bem recebida por todos e por isso festejada. Saiba mais sobre este importante marco histórico e suas celebrações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: MEC realiza oficinas pedagógicas de educação em direitos humanos

Tributação de investimentos será debatida em comissão de MP na quarta

Prefeitura de Diamantino inicia campanha Setembro Amarelo pela prevenção ao suicídio