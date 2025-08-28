7ª Expomulti-MT começa hoje no Centro de Eventos Pantanal Começa hoje! A partir das 09 horas desta quinta-feira (28), o Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, abre as portas para receber...

Começa hoje! A partir das 09 horas desta quinta-feira (28), o Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, abre as portas para receber a 7ª Expomulti-MT, uma feira exclusiva para lojistas que promete ser a maior já realizada. O evento segue até o próximo sábado, dia 30 de agosto, reunindo grandes marcas e movimentando toda a cadeia de negócios do setor.

