8º módulo do MBA em Gestão de Cidades será realizado nesta sexta-feira (11) pelo TCE-MT Crédito: Divulgação TCE-MT A aula será ministrada a partir das 8h30, no auditório da Escola Superior de Contas, com transmissão ao...

A aula será ministrada a partir das 8h30, no auditório da Escola Superior de Contas, com transmissão ao vivo pelo canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).

Leia Mais em Momento MT: